До 21 возросло число пострадавших от удара по центру Купянска ФАБ-500 — МВД

Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по городу Купянск Харьковской области днем 28 августа возросло до 21. Из них десятеро полицейских.

Об этом сообщили в МВД и напомнили, что в 15:45 28 августа враг ударил ФАБ-500 с модулем УМПК по центру Купянска. Получили повреждения 43 многоэтажных и частных дома, автомобили. Также повреждены служебные авто правоохранителей.