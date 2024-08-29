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До 21 возросло число пострадавших от удара по центру Купянска ФАБ-500 — МВД

Происшествия 20:51   29.08.2024
Елена Нагорная
До 21 возросло число пострадавших от удара по центру Купянска ФАБ-500 — МВД Фото: МВД/Telegram

Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по городу Купянск Харьковской области днем 28 августа возросло до 21. Из них десятеро полицейских.

Об этом сообщили в МВД и напомнили, что в 15:45 28 августа враг ударил ФАБ-500 с модулем УМПК по центру Купянска. Получили повреждения 43 многоэтажных и частных дома, автомобили. Также повреждены служебные авто правоохранителей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 20:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по городу Купянск Харьковской области днем 28 августа возросло до 21. Из них десятеро полицейских.".