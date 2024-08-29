До 21 возросло число пострадавших от удара по центру Купянска ФАБ-500 — МВД
Фото: МВД/Telegram
Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по городу Купянск Харьковской области днем 28 августа возросло до 21. Из них десятеро полицейских.
Об этом сообщили в МВД и напомнили, что в 15:45 28 августа враг ударил ФАБ-500 с модулем УМПК по центру Купянска. Получили повреждения 43 многоэтажных и частных дома, автомобили. Также повреждены служебные авто правоохранителей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, мвд, удар, ФАБ-500, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 20:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по городу Купянск Харьковской области днем 28 августа возросло до 21. Из них десятеро полицейских.".