До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500
Фото: МВС/Telegram
Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області вдень 28 серпня зросла до 21. З них десятеро поліцейських.
Про це повідомили у МВС та нагадали, що о 15:45 28 серпня ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру Куп’янська. Отримали пошкодження 43 багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі правоохоронців.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, мвд, удар, ФАБ-500, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 20:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області вдень 28 серпня зросла до 21. З них десятеро поліцейських.".