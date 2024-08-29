До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області вдень 28 серпня зросла до 21. З них десятеро поліцейських.

Про це повідомили у МВС та нагадали, що о 15:45 28 серпня ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру Куп’янська. Отримали пошкодження 43 багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі правоохоронців.