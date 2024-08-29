Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500

Події 20:51   29.08.2024
Олена Нагорна
До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500 Фото: МВС/Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області вдень 28 серпня зросла до 21. З них десятеро поліцейських.

Про це повідомили у МВС та нагадали, що о 15:45 28 серпня ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру Куп’янська. Отримали пошкодження 43 багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі правоохоронців.

Читайте також:  Постраждали 43 багатоповерхівки: Тимошко про удар КАБом по Куп’янську

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)
29.08.2024, 21:13
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову
29.08.2024, 12:21
Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно
Літак F-16 розбився під час відбиття атаки РФ 26.08: пілот загинув – офіційно
29.08.2024, 20:26
До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500
До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500
29.08.2024, 20:51

Новини за темою:

09:28
Вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ: знову по центру – МВА
08:07
Постраждали 43 багатоповерхівки: Тимошко про удар КАБом по Куп’янську
19:22
Постраждалих у Куп’янську вже 14, вилетіла майже тисяча вікон (фото)
17:09
КАБом по центру міста на Харківщині вдарила армія РФ, є поранені
07:17
Війська РФ просунулись на півночі Харківщини: ISW не підтверджує (карти)

Ви читали новину: «До 21 зросла кількість постраждалих від удару по центру Куп’янська ФАБ-500»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 20:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області вдень 28 серпня зросла до 21. З них десятеро поліцейських.".