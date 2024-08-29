Враг обстрелял Новоосиново на Купянщине: ранены два человека — ХОВА
Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 16:00 29 августа, сообщает Харьковская ОВА.
«Тип вооружения устанавливается. В результате вражеской атаки начался пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, обстрел, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 16:00 29 августа".