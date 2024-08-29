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Враг обстрелял Новоосиново на Купянщине: ранены два человека — ХОВА

Происшествия 17:35   29.08.2024
Елена Нагорная
Враг обстрелял Новоосиново на Купянщине: ранены два человека — ХОВА

Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 16:00 29 августа, сообщает Харьковская ОВА.

«Тип вооружения устанавливается. В результате вражеской атаки начался пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль», — говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 16:00 29 августа".