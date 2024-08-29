Враг обстрелял Новоосиново на Купянщине: ранены два человека — ХОВА

Два человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 16:00 29 августа, сообщает Харьковская ОВА.

«Тип вооружения устанавливается. В результате вражеской атаки начался пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль», — говорится в сообщении.