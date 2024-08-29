Ворог обстріляв Новоосинове на Куп’янщині: поранені дві людини – ХОВА

Дві людини, за попередніми даними, зазнали поранень внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 16:00 29 серпня, повідомляє Харківська ОВА.

«Тип озброєння встановлюється. Внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль», — йдеться у повідомленні.