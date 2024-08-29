Ворог обстріляв Новоосинове на Куп’янщині: поранені дві людини – ХОВА
Дві людини, за попередніми даними, зазнали поранень внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 16:00 29 серпня, повідомляє Харківська ОВА.
«Тип озброєння встановлюється. Внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль», — йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, обстріл, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини, за попередніми даними, зазнали поранень внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 16:00 29 серпня".