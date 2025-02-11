«За Осколом росіяни довго не живуть». Де ворог лізе на Куп’янщині

Окупанти намагаються розширити плацдарми в районі населених пунктів Терни та Дворічна на Харківщини. Як їх знищують СОУ, розповів в етері «Суспільне. Студія» речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Вони (окупанти – ред.) постійно там лізуть за річку за допомогою малих плавзасобів і дуже намагаються закріпитися на західному березі. Але, по-перше, їх знищують на самій річці, по-друге, їх знищують в момент висадки, і, по-третє, коли вони намагаються створити щось на кшталт плацдарму, їх починають вже вибивати безпосередньо із задіюванням піхоти й інших засобів», – зазначив Трегубов.

При цьому, він додав, що «такий процес» на Куп’янському напрямку відбувається вже давно.

«Повністю присікти будь-які спроби росіян перетнути Оскіл якось важко, бо Оскіл невелика річка. Росіяни не могли свого часу присікти переправу українців так само і через Дніпро, теж на плавзасобах. Але де Дніпро і де Оскіл? Але і за Осколом росіяни теж довго не живуть», – сказав Трегубов.