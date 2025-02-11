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«За Осколом росіяни довго не живуть». Де ворог лізе на Куп’янщині

Фронт 13:57   11.02.2025
Вікторія Яковенко
«За Осколом росіяни довго не живуть». Де ворог лізе на Куп’янщині Скриншот

Окупанти намагаються розширити плацдарми в районі населених пунктів Терни та Дворічна на Харківщини. Як їх знищують СОУ, розповів в етері «Суспільне. Студія» речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Вони (окупанти – ред.) постійно там лізуть за річку за допомогою малих плавзасобів і дуже намагаються закріпитися на західному березі. Але, по-перше, їх знищують на самій річці, по-друге, їх знищують в момент висадки, і, по-третє, коли вони намагаються створити щось на кшталт плацдарму, їх починають вже вибивати безпосередньо із задіюванням піхоти й інших засобів», – зазначив Трегубов.

При цьому, він додав, що «такий процес» на Куп’янському напрямку відбувається вже давно.

«Повністю присікти будь-які спроби росіян перетнути Оскіл якось важко, бо Оскіл невелика річка. Росіяни не могли свого часу присікти переправу українців так само і через Дніпро, теж на плавзасобах. Але де Дніпро і де Оскіл? Але і за Осколом росіяни теж довго не живуть», – сказав Трегубов.

Читайте також: Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 13:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти намагаються розширити плацдарми в районі населених пунктів Терни та Дворічна на Харківщини. ".