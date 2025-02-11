«За Осколом россияне долго не живут». Где враг лезет на Купянщине
Оккупанты пытаются расширить плацдармы в районе населенных пунктов Терны и Двуречная в Харьковской области. Как их уничтожают СОУ, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
«Они (оккупанты – ред.) постоянно там лезут за реку с помощью малых плавсредств и очень стараются закрепиться на западном берегу. Но, во-первых, их уничтожают на самой реке, во-вторых, их уничтожают в момент высадки, и, в-третьих, когда они пытаются создать что-то вроде плацдарма, их уже начинают выбивать непосредственно с задействованием пехоты и других средств», — отметил Трегубов.
При этом он добавил, что такой процесс на Купянском направлении происходит уже давно.
«Полностью пресечь любые попытки россиян пересечь Оскол как-то тяжело, потому что Оскол небольшая река. Россияне не могли в свое время пересечь переправу украинцев так же и через Днепр, тоже на плавсредствах. Но где Днепр и где Оскол? Но и за Осколом россияне тоже долго не живут», – сказал Трегубов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ворог, враг, Купянщина, оскол, хортица;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты пытаются расширить плацдармы в районе населенных пунктов Терны и Двуречная в Харьковской области. ".