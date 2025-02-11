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«За Осколом россияне долго не живут». Где враг лезет на Купянщине

Фронт 13:57   11.02.2025
Виктория Яковенко
«За Осколом россияне долго не живут». Где враг лезет на Купянщине Скриншот

Оккупанты пытаются расширить плацдармы в районе населенных пунктов Терны и Двуречная в Харьковской области. Как их уничтожают СОУ, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Они (оккупанты – ред.) постоянно там лезут за реку с помощью малых плавсредств и очень стараются закрепиться на западном берегу. Но, во-первых, их уничтожают на самой реке, во-вторых, их уничтожают в момент высадки, и, в-третьих, когда они пытаются создать что-то вроде плацдарма, их уже начинают выбивать непосредственно с задействованием пехоты и других средств», — отметил Трегубов.

При этом он добавил, что такой процесс на Купянском направлении происходит уже давно.

«Полностью пресечь любые попытки россиян пересечь Оскол как-то тяжело, потому что Оскол небольшая река. Россияне не могли в свое время пересечь переправу украинцев так же и через Днепр, тоже на плавсредствах. Но где Днепр и где Оскол? Но и за Осколом россияне тоже долго не живут», – сказал Трегубов.

Читайте также: Генштаб: четыре боя было на Харьковском направлении, девять – на Купянском

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 13:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты пытаются расширить плацдармы в районе населенных пунктов Терны и Двуречная в Харьковской области. ".