«За Осколом россияне долго не живут». Где враг лезет на Купянщине

Оккупанты пытаются расширить плацдармы в районе населенных пунктов Терны и Двуречная в Харьковской области. Как их уничтожают СОУ, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Они (оккупанты – ред.) постоянно там лезут за реку с помощью малых плавсредств и очень стараются закрепиться на западном берегу. Но, во-первых, их уничтожают на самой реке, во-вторых, их уничтожают в момент высадки, и, в-третьих, когда они пытаются создать что-то вроде плацдарма, их уже начинают выбивать непосредственно с задействованием пехоты и других средств», — отметил Трегубов.

При этом он добавил, что такой процесс на Купянском направлении происходит уже давно.

«Полностью пресечь любые попытки россиян пересечь Оскол как-то тяжело, потому что Оскол небольшая река. Россияне не могли в свое время пересечь переправу украинцев так же и через Днепр, тоже на плавсредствах. Но где Днепр и где Оскол? Но и за Осколом россияне тоже долго не живут», – сказал Трегубов.