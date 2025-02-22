Новини Харкова — головне за 22 лютого: наліт на Близнюки, пожежа в Харкові

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

11:41

Наслідки “прильоту” по Дергачівській громаді показав начальник МВА

КАБ ударив по приватних будинках у селі Лобанівка о 04:15 ранку, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Сталося пряме влучання авіабомби в будинок, унаслідок якого виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували та ліквідували її. Загалом у результаті обстрілу зруйновано два та пошкоджено не менше 12 домоволодінь як у Лобанівці, так і у сусідній Дубівці. На щастя, минулося без постраждалих”, – поінформував Задоренко.

09:49

Три російські безпілотники атакували Близнюки вночі – прокуратура

“За даними слідства, 21 лютого близько 22:40 три ворожих безпілотника атакували цивільне підприємство у селищі Близнюки Лозівського району. Пошкоджено складські приміщення. Встановлено, що для ударів російська армія застосувала БпЛА “Герань-2”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обійшлося без постраждалих. На місці працюють слідчі.

08:55

КАБи та “шахеди” атакували вночі Харківщину: є руйнування – Синєгубов

“23:01 21 лютого, Лозівський р-н, Близнюківська ТГ, с. Близнюки, територія цивільного підприємства. Внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” пошкоджено дах складської будівлі. Влучання другого БпЛА “Герань-2″ – у складську будівлю іншого цивільного підприємства, горів дах на площі 20 кв. м”, – повідомив зранку 22 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом ночі армія РФ вдарила по Харківській області КАБами.

“22 лютого, близько 04:15, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Лобанівка. Внаслідок удару КАБ зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Постраждалих немає. 22 лютого, 04:22, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Макариха. Влучання КАБ в землю. Постраждалих та пошкоджень немає”, – написав Синєгубов.

Протягом доби під постійними атаками була Борівська громада. Армія РФ закидала Борівщину авіабомбами Є руйнування – без постраждалих. Одна з бомб, вдаривши по самій Боровій, пошкодила високовольтну лінію електропередач. Населений пункт частково знеструмлений, відновлювальні роботи ще тривають. Також під атакою був Богодухівський район – особливо дісталося прикордонній Золочівській громаді.

08:28

Армія РФ завдала авіаударів по Харківській області – дані Генштабу

Під авіаударами протягом доби були Золочів та Борова, поінформував у зведенні на 08:00 22 лютого Генштаб ЗСУ.

“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового”, – повідомив Генштаб.

08:17

Нічна пожежа в Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС

О 21:04 21 лютого пожежа розпочалася у Немишлянському районі Харкова, повідомили рятувальники.

“Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 50 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік. З опіками обличчя та правої кінцівки його було госпіталізовано до медичного закладу. Причина загоряння — коротке замикання електромережі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:15

З вечора – “шахеди”, вночі – КАБи

Вночі в Харкові лунала серія повітряних тривог. Перша була актуальною з вечора 21 лютого. Її оголосили о 19:25 через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

“Шахеди” кружляли над територією України більш ніж до півночі: відбій на Харківщині дали о 01:24.

Однак на цьому тривоги ночі не завершилися. Було ще дві: з 01:49 до 03:50 та з 04:07 до 05:26. У цих випадках Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської авіації.

А моніторингові канали писали про пуски КАБів по Куп’янському району та півночі області. Станом на 07:00 тривоги в Харкові та області немає.