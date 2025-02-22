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Нічна пожежа в Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС

Події 08:11   22.02.2025
Оксана Горун
Нічна пожежа в Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 21:04 21 лютого пожежа розпочалася в Немишлянському районі Харкова, повідомили рятувальники.

“Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 50 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У потерпілого – опіки обличчя та однієї з кінцівок. Його відправили до лікарні.

“Причина загоряння — коротке замикання електромережі”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу харківські рятувальники 27 разів виїжджали на різні НП. У тому числі 18 разів – гасити пожежі. Одна з них виникла через обстріл – у Золочеві після російського авіаудару горів автомобіль у приватному секторі. Також бомба пошкодила будинки. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 21:04 21 лютого пожежа розпочалася в Немишлянському районі Харкова, повідомили рятувальники".