Нічна пожежа в Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
О 21:04 21 лютого пожежа розпочалася в Немишлянському районі Харкова, повідомили рятувальники.
“Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 50 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У потерпілого – опіки обличчя та однієї з кінцівок. Його відправили до лікарні.
“Причина загоряння — коротке замикання електромережі”, – зазначили в ДСНС.
Загалом за добу харківські рятувальники 27 разів виїжджали на різні НП. У тому числі 18 разів – гасити пожежі. Одна з них виникла через обстріл – у Золочеві після російського авіаудару горів автомобіль у приватному секторі. Також бомба пошкодила будинки. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 21:04 21 лютого пожежа розпочалася в Немишлянському районі Харкова, повідомили рятувальники".