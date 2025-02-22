Ночной пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В 21:04 21 февраля пожар начался в Немышлянском районе Харькова, сообщили спасатели.
«Горели конструктивные элементы частного дома на площади 50 кв. м. В результате пожара пострадал 31-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
У пострадавшего — ожоги лица и одной из конечностей. Его отправили в больницу.
«Причина возгорания – короткое замыкание электросети», — отметили в ГСЧС.
Всего за сутки харьковские спасатели 27 раз выезжали на различные ЧП. В том числе 18 раз — тушить пожары. Один из них возник из-за обстрелов — в Золочеве после российского авиаудара горел автомобиль в частном секторе. Также бомба повредила дома. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Читайте также: ISW: об украинских контратаках на Харьковщине сообщают россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, пострадавший;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночной пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 21:04 21 февраля пожар начался в Немышлянском районе Харькова, сообщили спасатели".