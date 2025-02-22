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Ночной пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС

Происшествия 08:11   22.02.2025
Оксана Горун
Ночной пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 21:04 21 февраля пожар начался в Немышлянском районе Харькова, сообщили спасатели.

«Горели конструктивные элементы частного дома на площади 50 кв. м. В результате пожара пострадал 31-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

У пострадавшего — ожоги лица и одной из конечностей. Его отправили в больницу.

«Причина возгорания – короткое замыкание электросети», — отметили в ГСЧС.

Всего за сутки харьковские спасатели 27 раз выезжали на различные ЧП. В том числе 18 раз — тушить пожары. Один из них возник из-за обстрелов — в Золочеве после российского авиаудара горел автомобиль в частном секторе. Также бомба повредила дома. По предварительным данным, пострадали пять человек.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 21:04 21 февраля пожар начался в Немышлянском районе Харькова, сообщили спасатели".