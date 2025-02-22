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Армія РФ завдала авіаударів по Харківській області – дані Генштабу

Фронт 08:22   22.02.2025
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаударів по Харківській області – дані Генштабу Ілюстрація: Генштаб ЗСУ

У зведенні на 08:00 22 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про атаки ЗС РФ на Харківському та Куп’янському напрямках, а також – бомбардування.

“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового”, – поінформував Генштаб.

карта фронту 22 лютого 2025 - Куп'янський напрямок
Ілюстрація: Генштаб ЗСУ

Під авіаударами протягом доби були Золочів та Борова.

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Загалом по території України за добу армія РФ завдала 72 авіаударів, скинувши 92 КАБи. На фронті зафіксовано 90 боїв.

“За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника”, – доповнили в Генштабі ЗСУ.

ГШ опублікував нові дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 08:00 22 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про атаки ЗС РФ на Харківському та Куп’янському напрямках, а також – бомбардування".