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Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области — данные Генштаба

Фронт 08:22   22.02.2025
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области — данные Генштаба Иллюстрация: Генштаб ВСУ

В сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ проинформировал об атаках ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях, а также — бомбардировках.

«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового», — проинформировал Генштаб.

карта фронта 22 февраля 2025 - Купянское направление
Иллюстрация: Генштаб ВСУ

Под авиаударами в течение суток были Золочев и Боровая.

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В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 72 авиаудара, сбросив 92 КАБа. На фронте зафиксировали 90 боев.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника», — дополнили в Генштабе ВСУ.

ГШ опубликовал свежие данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ проинформировал об атаках ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях, а также — бомбардировках".