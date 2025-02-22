Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области — данные Генштаба
В сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ проинформировал об атаках ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях, а также — бомбардировках.
«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового», — проинформировал Генштаб.
Под авиаударами в течение суток были Золочев и Боровая.
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В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 72 авиаудара, сбросив 92 КАБа. На фронте зафиксировали 90 боев.
«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника», — дополнили в Генштабе ВСУ.
ГШ опубликовал свежие данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, кабы, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ проинформировал об атаках ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях, а также — бомбардировках".