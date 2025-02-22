Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области — данные Генштаба

В сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ проинформировал об атаках ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях, а также — бомбардировках.

«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового», — проинформировал Генштаб.

Под авиаударами в течение суток были Золочев и Боровая.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 72 авиаудара, сбросив 92 КАБа. На фронте зафиксировали 90 боев.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника», — дополнили в Генштабе ВСУ.

ГШ опубликовал свежие данные о потерях врага.