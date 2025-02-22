Бої на Дворічанському плацдармі – інформація Генштабу на 16:00 22 лютого

Генштаб ЗСУ у зведенні повідомив про атаки ворога на правому березі Осколу. Події на плацдармі в районі Дворічної у повідомленнях ГШ уже належать до Харківського напрямку.

“На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази, у бік Вовчанська, Фиголівки та Западного, на даний час триває одне боєзіткнення”, – повідомили в ГШ.

На Куп’янському напрямку армія РФ спробувала просунутися вперед неподалік Загризового й отримала відсіч.

Загалом на фронті з початку доби зафіксували 54 бої.

Нагадаємо, оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець повідомив, що передові підрозділи окупантів атакують у напрямку Новомлинськ – Фиголівка. Щобільше, за його даними, це село вже захопили. Одночасно загарбники намагаються взяти під повний контроль Дворічну та просуватися у районі села Западне. Останнє побічно підтверджують зведення Генштабу ЗСУ. Цього тижня в них вперше повідомили про атаки ЗС РФ у напрямку села Мала Шапківка між Западним і Кіндрашівкою.