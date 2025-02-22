Бои на Двуречанском плацдарме — информация Генштаба на 16:00 22 февраля
Генштаб ВСУ в сводке сообщил об атаках врага на правом берегу Оскола. События на плацдарме в районе Двуречной в сообщениях ГШ уже относят к Харьковскому направлению.
«На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголевки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение», — сообщили в ГШ.
На Купянском направлении армия РФ предприняла попытку продвинуться вперед неподалеку от Загрызово и получила отпор.
В целом на фронте с начала суток зафиксировали 54 боя.
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Напомним, обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец на неделе сообщил, что передовые подразделения оккупантов атакуют в направлении Новомлынск – Фиголевка. Более того, по его данным это село уже захватили. Одновременно захватчики пытаются взять под полный контроль Двуречную и продвигаться в районе села Западное. Последнее косвенно подтверждают сводки Генштаба ВСУ. На этой неделе в них впервые сообщили об атаках ВС РФ в направлении села Малая Шапковка между Западным и Кондрашовкой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, двуречная, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 16:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке сообщил об атаках врага на правом берегу Оскола. События на плацдарме в районе Двуречной в сообщениях ГШ уже относят к Харьковскому направлению".