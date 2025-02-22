Бои на Двуречанском плацдарме — информация Генштаба на 16:00 22 февраля

Генштаб ВСУ в сводке сообщил об атаках врага на правом берегу Оскола. События на плацдарме в районе Двуречной в сообщениях ГШ уже относят к Харьковскому направлению.

«На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголевки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение», — сообщили в ГШ.

На Купянском направлении армия РФ предприняла попытку продвинуться вперед неподалеку от Загрызово и получила отпор.

В целом на фронте с начала суток зафиксировали 54 боя.

Напомним, обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец на неделе сообщил, что передовые подразделения оккупантов атакуют в направлении Новомлынск – Фиголевка. Более того, по его данным это село уже захватили. Одновременно захватчики пытаются взять под полный контроль Двуречную и продвигаться в районе села Западное. Последнее косвенно подтверждают сводки Генштаба ВСУ. На этой неделе в них впервые сообщили об атаках ВС РФ в направлении села Малая Шапковка между Западным и Кондрашовкой.