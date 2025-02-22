Новости Харькова — главное за 22 февраля: налет на Близнюки, пожар в Харькове

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

11:41

Последствия «прилета» по Дергачевской громаде показал начальник ГВА

КАБ ударил по частным домам в селе Лобановка в 04:15 утра, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Произошло прямое попадание авиабомбы в здание, в результате которого возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали и ликвидировали его. Всего в результате обстрела разрушены два и повреждены не менее 12 домовладений как в Лобановке, так и в соседней Дубовке. К счастью, обошлось без пострадавших», — проинформировал Задоренко.

09:49

Три российских беспилотника атаковали Близнюки ночью — прокуратура

«По данным следствия, 21 февраля, около 22:40, три вражеских беспилотника атаковали гражданское предприятие в поселке Близнюки Лозовского района. Повреждены складские помещения. Установлено, что для ударов российская армия применила БпЛА «Герань-2», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обошлось без пострадавших. На месте работают следователи.

08:55

КАБы и «шахеды» атаковали ночью Харьковщину: есть разрушения — Синегубов

«23:01 21 февраля. Лозовский р-н, Близнюковская ТГ, с. Близнюки, территория гражданского предприятия. В результате попадания БпЛА «Герань-2» повреждена крыша складского здания. Попадание второго БпЛА «Герань-2″ – в складское здание другого гражданского предприятия, горела крыша на площади 20 кв. м», — сообщил утром 22 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение ночи армия РФ ударила по Харьковской области КАБами.

«22 февраля, около 04:15, Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Лобановка. В результате удара КАБ разрушен частный жилой дом с последующим возгоранием. Пострадавших нет. 22 февраля, 04:22, Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Макариха. Попадание КАБ в землю. Пострадавших нет и повреждений», — написал Синегубов.

В течение суток под постоянными атаками была Боровская громада. Армия РФ забрасывала Боровщину авиабомбами. Есть разрушения — без пострадавших. Одна из бомб, ударив по самой Боровой повредила высоковольтную линию электропередач. Населенный пункт частично обесточен, восстановительные работы еще идут. Также под атакой был Богодуховский район — особенно досталось приграничной Золочевской громаде.

08:28

Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области — данные Генштаба

Под авиаударами в течение суток были Золочев и Боровая, проинформировал в сводке на 08:00 22 февраля Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового», — сообщил Генштаб.

08:17

Ночной пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС

В 21:04 21 февраля пожар начался в Немышлянском районе Харькова, сообщили спасатели.

«Горели конструктивные элементы частного дома на площади 50 кв. м. В результате пожара пострадал 31-летний мужчина. С ожогами лица и правой конечности он был госпитализирован в медицинское учреждение. Причина возгорания – короткое замыкание электросети», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:15

С вечера — «шахеды», ночью — КАБы

Ночью в Харькове звучала серия воздушных тревог. Первая была актуальна с вечера 21 февраля. Ее объявили в 19:25 — из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

«Шахеды» кружили над территорией Украины более, чем до полуночи: отбой в Харьковской области дали в 01:24.

Однако на этом беспокойства ночи не завершились. Было еще две тревоги: с 01:49 по 03:50 и с 04:07 по 05:26. В этих случаях Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской авиации.

А мониторинговые каналы писали о пусках КАБов по Купянскому району и северу области. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.