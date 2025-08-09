Live
Дрони СБУ вдарили по складах “шахедів” під Єлабугою в РФ (відео)

Події 13:38   09.08.2025
Оксана Горун
Українські далекобійні дрони пролетіли близько 1300 км, щоб зменшити запаси “шахедів” у РФ. Подробиці повідомила пресслужба СБУ.

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання “шахедів” у Татарстані. Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій А СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання “шахеди, а також іноземні складники до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан”, – поінформували в СБУ.

Згаданий населений пункт знаходиться неподалік міста Єлабуга, де російські терористи розгорнули виробництво дронів на території “особливої економічної зони “Алабуга”. Саме там збирають більшу частину “шахедів”, якими потім б’ють по мирних містах України.

Читайте також: Дівчинка у комі після удару російських БпЛА по Харківщині — Синєгубов

Відео “прильотів” оприлюднюють російські телеграм-канали.

Увага! На відео є нецензурна лексика.

“На відео видно, як безпілотник ЦСО “А” СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів”, – прокоментували в СБУ.

Там зазначили, що склади зберігання “шахедів” – це законна військова ціль.

Автор: Оксана Горун
