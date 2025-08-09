Дроны СБУ ударили по складам «Шахедов» под Елабугой в РФ (видео)

Украинские дальнобойные дроны пролетели около 1300 км, чтобы уменьшить запасы «Шахедов» у РФ. Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

«Беспилотники СБУ поразили терминал хранения «Шахедов» в Татарстане. Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл, Татарстан», — проинформировали в СБУ.

Упомянутый населенный пункт находится неподалеку от города Елабуга, где российские террористы развернули производство дронов на террритории «особой экономической зоны «Алабуга». Именно там собирают большую часть «Шахедов», которыми затем бьют по мирным городам Украины.

Видео «прилетов» публикуют российские Telegram-каналы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

«На видео видно, как беспилотник ЦСО «А» СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров», — прокомментировали в СБУ.

Там отметили, что склады хранения «Шахедов» — это законная военная цель.