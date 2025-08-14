Бізнес-курси для ветеранів: найкращий учасник отримає 30 тисяч доларів
Ветерани можуть приєднатися до освітньо-грантової програми від Universe Group, фонду Genesis for Ukraine та Українського католицького університету.
Учасники проєкту пройдуть навчання з підприємництва від викладачів університету та на онлайн-курсах, отримають допомогу та обміняються досвідом. Переможці здобудуть гранти: перше місце – 30 тисяч доларів, друге та третє – по 10 тисяч доларів. Взяти участь у програмі можуть ветерани, які вже мають бізнес або реалізують його із партнерами, пише пресслужба міськради.
Подати заявки на участь можна до 15 вересня за посиланням. Навчання триватиме з 6 до 31 жовтня. З 18 по 21 листопада буде проведено офлайн-практикум та нагородження. З детальною інформацією можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно.
