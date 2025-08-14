Бизнес-курсы для ветеранов: лучший участник получит 30 тысяч долларов

Ветераны могут присоединиться к образовательно-грантовой программе от Universe Group, фонда Genesis for Ukraine и Украинского католического университета.

Участники проекта пройдут обучение по предпринимательству от преподавателей университета и на онлайн-курсах, получат помощь и обменяются опытом. Победители получат гранты: первое место — 30 тысяч долларов, второе и третье — по 10 тысяч долларов. Принять участие в программе могут ветераны, которые уже имеют бизнес или реализуют его с партнерами, пишет пресс-служба горсовета.

Подать заявки на участие можно до 15 сентября по ссылке. Обучение продлится с 6 по 31 октября. С 18 по 21 ноября будет проведен офлайн-практикум и награждение. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Напомним, летом 2025-го, на четвертый год полномасштабной войны, на государственном уровне пообещали разработать экономические преференции для прифронтовых городов и регионов. Об этом шла речь на встречах предпринимателей Харькова с председателем комитета ВР Даниилом Гетманцевым и президентом Владимиром Зеленским — 25 июня и 4 августа соответственно.