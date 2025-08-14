Два трамваї в Харкові будуть курсувати по-іншому в п’ятницю

З 9:00 до 16:00 15 серпня змінять маршрути трамваї №5 та 8.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт АТ «Харківобленерго» буде припинений рух трамваїв на вул. Морозова та пр. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська», повідомляється на сайті міськради.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова»;

№8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

Також на період змін у русі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №8: вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.