Два трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу
С 9:00 до 16:00 15 августа изменят маршруты трамваи №5 и 8.
В связи с проведением аварийных работ АО «Харьковоблэнерго» будет приостановлено движение трамваев на ул. Морозова и пр. Байрона, на участке от ул. Мухачова до разворотного круга «Ул. Одесская», сообщается на сайте горсовета.
В этот период трамваи будут курсировать так:
№5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачова»;
№8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачова».
Также на период изменений в движении трамваев будет курсировать временный автобус №8: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачова.
Читайте также: К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 16:00 15 августа изменят маршруты трамваи №5 и 8.".