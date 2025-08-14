Два трамвая в Харькове будут ходить по-другому в пятницу

С 9:00 до 16:00 15 августа изменят маршруты трамваи №5 и 8.

В связи с проведением аварийных работ АО «Харьковоблэнерго» будет приостановлено движение трамваев на ул. Морозова и пр. Байрона, на участке от ул. Мухачова до разворотного круга «Ул. Одесская», сообщается на сайте горсовета.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачова»;

№8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачова».

Также на период изменений в движении трамваев будет курсировать временный автобус №8: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачова.