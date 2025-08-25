Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати

Суспільство 21:24   25.08.2025
Оксана Якушко
Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати Фото: ХОВА

У 8 громадах Харківщини реалізує унікальний для України проєкт психологічної підтримки ветеранів, повідомляє ХОВА.

В межах проєкту «Віднайти себе» цього тижня психологи із 8 пілотних громад розпочнуть навчання, організоване ГО «Ресурсний центр «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч». З 1 вересня курси стартують в ХНУ ім. В. Н. Каразіна та на базі Харківського національного медичного університету. Далі – 10-денна програма підвищення кваліфікації в інституті неврології, психіатрії та наркології ім. П. В. Волошина.

Завдання проєкту – охопити ветеранів всією необхідною допомогою та запобігти подальшому розвитку психоневрологічних хвороб. Після завершення навчання та курсів з підвищення кваліфікації психологи надаватимуть фахову допомогу Захисникам і Захисницям та членам їхніх сімей на базах місцевих Центрів життєстійкості і Центрів соціальних служб. ХОВА спільно з міжнародними партнерами забезпечить громади необхідним обладнанням із технологіями віртуальної реальності. Це дозволить моделювати стресові ситуації у безпечному середовищі та ефективно долати їх.

Читайте також: На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19: скільки людей у лікарнях

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати
Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати
25.08.2025, 21:24
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
До 50-річчя метрополітену у Харкові представили унікальну марку
До 50-річчя метрополітену у Харкові представили унікальну марку
25.08.2025, 20:47
Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області
Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області
25.08.2025, 19:47
Священник з Харківщини прославляв армію РФ в інтерв’ю російських ЗМІ
Священник з Харківщини прославляв армію РФ в інтерв’ю російських ЗМІ
25.08.2025, 19:14
Депутат звернувся до Терехова із пропозицією перенести День міста
Депутат звернувся до Терехова із пропозицією перенести День міста
25.08.2025, 09:42

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 21:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 8 громадах Харківщини реалізує унікальний для України проєкт психологічної підтримки ветеранів, повідомляє ХОВА.".