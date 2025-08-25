Віртуальна реальність допоможе військовим Харківщини одужати

У 8 громадах Харківщини реалізує унікальний для України проєкт психологічної підтримки ветеранів, повідомляє ХОВА.

В межах проєкту «Віднайти себе» цього тижня психологи із 8 пілотних громад розпочнуть навчання, організоване ГО «Ресурсний центр «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч». З 1 вересня курси стартують в ХНУ ім. В. Н. Каразіна та на базі Харківського національного медичного університету. Далі – 10-денна програма підвищення кваліфікації в інституті неврології, психіатрії та наркології ім. П. В. Волошина.

Завдання проєкту – охопити ветеранів всією необхідною допомогою та запобігти подальшому розвитку психоневрологічних хвороб. Після завершення навчання та курсів з підвищення кваліфікації психологи надаватимуть фахову допомогу Захисникам і Захисницям та членам їхніх сімей на базах місцевих Центрів життєстійкості і Центрів соціальних служб. ХОВА спільно з міжнародними партнерами забезпечить громади необхідним обладнанням із технологіями віртуальної реальності. Це дозволить моделювати стресові ситуації у безпечному середовищі та ефективно долати їх.