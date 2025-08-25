Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь
В 8 громадах Харьковщины реализуют уникальный для Украины проект психологической поддержки ветеранов, сообщает ХОВА.
В рамках проекта «Найти себя» на этой неделе психологи из 8 пилотных громад начнут обучение, организованное ОО «Ресурсный центр «Ветеранский простор «Бок-о-бок». С 1 сентября курсы стартуют в ХНУ им. В. Н. Каразина и на базе Харьковского национального медицинского университета. Далее – 10-дневная программа повышения квалификации в институте неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина.
Задача проекта – предотвратить дальнейшее развитие психоневрологических болезней у ветеранов. После завершения обучения и курсов повышения квалификации психологи будут оказывать профессиональную помощь защитникам и членам их семей на базах местных Центров жизнестойкости и Центров социальных служб. ХОВА совместно с международными партнерами обеспечит громады необходимым оборудованием с технологиями виртуальной реальности. Это позволит моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде и эффективно преодолевать их.
Читайте также: На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: виртуальная реальность, психологическая помощь, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 21:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 8 громадах Харьковщины реализуют уникальный для Украины проект психологической поддержки ветеранов, сообщает ХОВА.".