Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь

Общество 21:24   25.08.2025
Оксана Якушко
Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь Фото: ХОВА

В 8 громадах Харьковщины реализуют уникальный для Украины проект психологической поддержки ветеранов, сообщает ХОВА.

В рамках проекта «Найти себя» на этой неделе психологи из 8 пилотных громад начнут обучение, организованное ОО «Ресурсный центр «Ветеранский простор «Бок-о-бок». С 1 сентября курсы стартуют в ХНУ им. В. Н. Каразина и на базе Харьковского национального медицинского университета. Далее – 10-дневная программа повышения квалификации в институте неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина.

Задача проекта – предотвратить дальнейшее развитие психоневрологических болезней у ветеранов. После завершения обучения и курсов повышения квалификации психологи будут оказывать профессиональную помощь защитникам и членам их семей на базах местных Центров жизнестойкости и Центров социальных служб. ХОВА совместно с международными партнерами обеспечит громады необходимым оборудованием с технологиями виртуальной реальности. Это позволит моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде и эффективно преодолевать их.

Читайте также: На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 22:00
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
25.08.2025, 19:47
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
25.08.2025, 12:02
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь
Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь
25.08.2025, 21:24

Новости по теме:


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 8 громадах Харьковщины реализуют уникальный для Украины проект психологической поддержки ветеранов, сообщает ХОВА.".