Виртуальная реальность поможет военным Харьковщины выздороветь

В 8 громадах Харьковщины реализуют уникальный для Украины проект психологической поддержки ветеранов, сообщает ХОВА.

В рамках проекта «Найти себя» на этой неделе психологи из 8 пилотных громад начнут обучение, организованное ОО «Ресурсный центр «Ветеранский простор «Бок-о-бок». С 1 сентября курсы стартуют в ХНУ им. В. Н. Каразина и на базе Харьковского национального медицинского университета. Далее – 10-дневная программа повышения квалификации в институте неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина.

Задача проекта – предотвратить дальнейшее развитие психоневрологических болезней у ветеранов. После завершения обучения и курсов повышения квалификации психологи будут оказывать профессиональную помощь защитникам и членам их семей на базах местных Центров жизнестойкости и Центров социальных служб. ХОВА совместно с международными партнерами обеспечит громады необходимым оборудованием с технологиями виртуальной реальности. Это позволит моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде и эффективно преодолевать их.