Замість вентиляційної шахти метро – яскравий ярт-об’єкт у Харкові (фото)

Суспільство 19:39   05.09.2025
Оксана Якушко
Замість вентиляційної шахти метро – яскравий ярт-об’єкт у Харкові (фото) Фото: Харківський метрополітен

Художниця-муралістка Анастасія Худякова прикрасила вентиляційний кіоск біля станції метро «Захисників України», повідомляє пресслужба Харківської підземки. 

«Цей мурал — моя спроба поєднати урбаністику з живою енергією кольору та форми. Я обрала геометричні елементи як символ впорядкованості, гармонії та ритму міста, але водночас наповнила їх яскравими, динамічними кольорами, щоб передати відчуття руху та змін. Вентиляційний кіоск має чотири сторони, але я сприймала його як єдине полотно», — розповідає Анастасія Худякова.

Яскраві лінії та кольорові форми перетікають з однієї площини на іншу, з’єднуючи всі сторони в композицію — ніби простір дихає і не має меж, каже авторка.

Фото: Харківський метрополітен
Фото: Харківський метрополітен
Фото: Харківський метрополітен

Автор: Оксана Якушко
