Замість вентиляційної шахти метро – яскравий ярт-об’єкт у Харкові (фото)
Фото: Харківський метрополітен
Художниця-муралістка Анастасія Худякова прикрасила вентиляційний кіоск біля станції метро «Захисників України», повідомляє пресслужба Харківської підземки.
«Цей мурал — моя спроба поєднати урбаністику з живою енергією кольору та форми. Я обрала геометричні елементи як символ впорядкованості, гармонії та ритму міста, але водночас наповнила їх яскравими, динамічними кольорами, щоб передати відчуття руху та змін. Вентиляційний кіоск має чотири сторони, але я сприймала його як єдине полотно», — розповідає Анастасія Худякова.
Яскраві лінії та кольорові форми перетікають з однієї площини на іншу, з’єднуючи всі сторони в композицію — ніби простір дихає і не має меж, каже авторка.
5 Вересня 2025 в 19:39
