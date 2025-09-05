Замість вентиляційної шахти метро – яскравий ярт-об’єкт у Харкові (фото)

Художниця-муралістка Анастасія Худякова прикрасила вентиляційний кіоск біля станції метро «Захисників України», повідомляє пресслужба Харківської підземки.

«Цей мурал — моя спроба поєднати урбаністику з живою енергією кольору та форми. Я обрала геометричні елементи як символ впорядкованості, гармонії та ритму міста, але водночас наповнила їх яскравими, динамічними кольорами, щоб передати відчуття руху та змін. Вентиляційний кіоск має чотири сторони, але я сприймала його як єдине полотно», — розповідає Анастасія Худякова.

Яскраві лінії та кольорові форми перетікають з однієї площини на іншу, з’єднуючи всі сторони в композицію — ніби простір дихає і не має меж, каже авторка.