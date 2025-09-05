Вместо вентиляционной шахты метро — яркий ярт-объект в Харькове (фото)
Фото: Харьковский метрополитен
Художница-муралистка Анастасия Худякова украсила вентиляционный киоск возле станции метро «Защитников Украины», сообщает пресс-служба Харьковской подземки.
«Этот мурал – моя попытка соединить урбанистику с живой энергией цвета и формы. Я выбрала геометрические элементы как символ упорядоченности, гармонии и ритма города, но наполнила их яркими, динамичными цветами, чтобы передать ощущение движения и перемен. Вентиляционный киоск имеет четыре стороны, но я воспринимала его как единственное полотно», – рассказывает Анастасия Худякова.
Яркие линии и цветные формы перетекают с одной плоскости на другую, соединяя все стороны в композицию — будто пространство дышит и не имеет предела, говорит автор.
