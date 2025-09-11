Де найбільше боїв зараз в Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Наразі на напрямах у Харківській області тривають 9 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Як стало відомо МГ «Об’єктив», вісім боїв біля Вовчанська та в напрямку Одрадного відбулися на Південно-Слобожанському напрямку.
Наразі три російські атаки тривають.
Два бої відбуваються зараз на Куп’янському напрямку. Всього з початку доби росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників біля Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.
10 боїв відбулися сьогодні на Лиманському напрямку, чотири з них тривають досі. Росіяни штурмували біля сіл Шандриголове та Дробишеве.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 18:16;
