Де найбільше боїв зараз в Харківській області – Генштаб ЗСУ

Де найбільше боїв зараз в Харківській області – Генштаб ЗСУ

Наразі на напрямах у Харківській області тривають 9 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як стало відомо МГ «Об’єктив», вісім боїв біля Вовчанська та в напрямку Одрадного відбулися на Південно-Слобожанському напрямку.

Наразі три російські атаки тривають.

Два бої відбуваються зараз на Куп’янському напрямку. Всього з початку доби росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників біля Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

10 боїв відбулися сьогодні на Лиманському напрямку, чотири з них тривають досі. Росіяни штурмували біля сіл Шандриголове та Дробишеве.

