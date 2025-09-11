Live
Где больше всего боев сейчас в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 18:16   11.09.2025
Оксана Якушко
Где больше всего боев сейчас в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

В настоящее время на направлениях в Харьковской области продолжаются 9 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Как стало известно МГ «Объектив», восемь боев возле Волчанска и в направлении Отрадного прошли на Южно-Слобожанском направлении.
В настоящее время три российских атаки продолжаются.

Два боя проходят сейчас на Купянском направлении. Всего с начала суток россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников возле Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.

10 боев состоялись сегодня на Лиманском направлении, четыре из них продолжаются до сих пор. Россияне штурмовали возле сел Шандриголово и Дробышево.

Читайте также: «Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)

Автор: Оксана Якушко
