Де росіяни найбільше атакували в Харківській області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:31   12.09.2025
Оксана Якушко
Де росіяни найбільше атакували в Харківській області – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Дев’ять боїв сталося на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни атакували біля Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, два штурми окупантів відбуваються зараз.

На Куп’янському напрямку – три бої тривають. Загалом від початку доби росіяни п’ять разів атакували позиції українських захисників біля Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

Вісім разів росіяни атакували сьогодні на Лиманському напрямку. Чотири бої тривають дотепер. Росіяни штурмували у районі Колодязів та у напрямку сіл Шандриголове, Ставки.

Читайте також: Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
