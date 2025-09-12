Де росіяни найбільше атакували в Харківській області – Генштаб ЗСУ

Дев’ять боїв сталося на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни атакували біля Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, два штурми окупантів відбуваються зараз.

На Куп’янському напрямку – три бої тривають. Загалом від початку доби росіяни п’ять разів атакували позиції українських захисників біля Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

Вісім разів росіяни атакували сьогодні на Лиманському напрямку. Чотири бої тривають дотепер. Росіяни штурмували у районі Колодязів та у напрямку сіл Шандриголове, Ставки.