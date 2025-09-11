Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов
Скільки дорослих та дітей, поранених через військові дії росіян, перебувають у лікарнях, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Помер у лікарні один із чоловіків, поранених учора внаслідок атаки російського БпЛА в Кіндрашівській громаді. Інші постраждалі – чоловік і три жінки – перебувають під наглядом медиків у стабільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Троє дітей, постраждалих від російської агресії, також ще у лікарні. Усі діти в стані середньої тяжкості. Це хлопчики 11 і 12 років, що підірвалися на гранаті у Великобурлуцькій громаді, і 6-річна дівчинка, поранена під час обстрілу в Куп’янську.
Читайте також: З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, поранений, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 19:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки дорослих та дітей, поранених через військові дії росіян, перебувають у лікарнях, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".