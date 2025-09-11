Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов

Скільки дорослих та дітей, поранених через військові дії росіян, перебувають у лікарнях, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Помер у лікарні один із чоловіків, поранених учора внаслідок атаки російського БпЛА в Кіндрашівській громаді. Інші постраждалі – чоловік і три жінки – перебувають під наглядом медиків у стабільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Троє дітей, постраждалих від російської агресії, також ще у лікарні. Усі діти в стані середньої тяжкості. Це хлопчики 11 і 12 років, що підірвалися на гранаті у Великобурлуцькій громаді, і 6-річна дівчинка, поранена під час обстрілу в Куп’янську.