Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов

Події 19:20   11.09.2025
Оксана Якушко
Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов

Скільки дорослих та дітей, поранених через військові дії росіян, перебувають у лікарнях, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Помер у лікарні один із чоловіків, поранених учора внаслідок атаки російського БпЛА в Кіндрашівській громаді. Інші постраждалі – чоловік і три жінки – перебувають під наглядом медиків у стабільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Троє дітей, постраждалих від російської агресії, також ще у лікарні. Усі діти в стані середньої тяжкості. Це хлопчики 11 і 12 років, що підірвалися на гранаті у Великобурлуцькій громаді, і 6-річна дівчинка, поранена під час обстрілу в Куп’янську.

Автор: Оксана Якушко
