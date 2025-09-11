Умер в больнице раненый вчера на Харьковщине мужчина – Синегубов

Сколько взрослых и детей, раненых из-за военных действий россиян, находятся в больницах, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Умер в больнице один из мужчин, раненых вчера в результате удара российского БпЛА в Кондрашевской громаде. Другие пострадавшие – мужчина и три женщины – находятся под наблюдением медиков в стабильном состоянии, рассказал Синегубов.

Трое детей, пострадавших от российской агрессии, тоже еще в больнице. Все дети находятся в состоянии средней тяжести. Это мальчики 11 и 12 лет, подорвавшиеся на гранате в Великобурлуцкой громаде, и 6-летняя девочка, раненная при обстреле в Купянске.