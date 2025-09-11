Умер в больнице раненый вчера на Харьковщине мужчина – Синегубов
Скриншот
Сколько взрослых и детей, раненых из-за военных действий россиян, находятся в больницах, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Умер в больнице один из мужчин, раненых вчера в результате удара российского БпЛА в Кондрашевской громаде. Другие пострадавшие – мужчина и три женщины – находятся под наблюдением медиков в стабильном состоянии, рассказал Синегубов.
Трое детей, пострадавших от российской агрессии, тоже еще в больнице. Все дети находятся в состоянии средней тяжести. Это мальчики 11 и 12 лет, подорвавшиеся на гранате в Великобурлуцкой громаде, и 6-летняя девочка, раненная при обстреле в Купянске.
Читайте также: С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, поранений, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Умер в больнице раненый вчера на Харьковщине мужчина – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 19:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько взрослых и детей, раненых из-за военных действий россиян, находятся в больницах, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".