Где россияне больше всего атаковали в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Девять боев произошло на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне атаковали возле Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, два штурма оккупантов идут сейчас.
На Купянском направлении – три боя продолжаются. В целом, с начала суток россияне пять раз атаковали позиции украинских защитников возле Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.
Восемь раз россияне атаковали сегодня на Лиманском направлении. Четыре боя продолжаются до сих пор. Русские штурмовали в районе Колодцев и в направлении сел Шандриголово, Ставки.
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 17:31;
