Где россияне больше всего атаковали в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:31   12.09.2025
Оксана Якушко
Где россияне больше всего атаковали в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Девять боев произошло на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне атаковали возле Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, два штурма оккупантов идут сейчас.

На Купянском направлении – три боя продолжаются. В целом, с начала суток россияне пять раз атаковали позиции украинских защитников возле Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

Восемь раз россияне атаковали сегодня на Лиманском направлении. Четыре боя продолжаются до сих пор. Русские штурмовали в районе Колодцев и в направлении сел Шандриголово, Ставки.

Читайте также: Умер в больнице раненый вчера на Харьковщине мужчина – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
