Где россияне больше всего атаковали в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Девять боев произошло на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне атаковали возле Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, два штурма оккупантов идут сейчас.

На Купянском направлении – три боя продолжаются. В целом, с начала суток россияне пять раз атаковали позиции украинских защитников возле Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

Восемь раз россияне атаковали сегодня на Лиманском направлении. Четыре боя продолжаются до сих пор. Русские штурмовали в районе Колодцев и в направлении сел Шандриголово, Ставки.