Десятки поїздів запізнюються через НП на Київщині, серед них харківські
Через надзвичайну подію в Київській області протягом дня можливі затримки окремих поїздів, у тому числі харківських, до двох-трьох годин, поки вони прямують об’їзними маршрутами.
В Укрзалізниці наголошують, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки НП. Актуальна інформація – за посиланням. Змінені маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
№73 Харків — Перемишль
№79 Дніпро — Львів
№119 Дніпро — Холм
№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
№24 Холм — Київ
№92 Львів — Київ
№52 Перемишль — Київ
№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
№750 Ужгород — Київ
Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ
№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
№106 Одеса — Київ
№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
№82/81 Ужгород — Київ
№14 Солотвино — Київ
№716 Перемишль — Київ
№76 Кривий Ріг — Київ
№140 Кам’янець-Подільський — Київ
№139 Київ — Кам’янець-Подільський
№143/141 Суми, Чернігів — Рахів
№21/103 Харків, Краматорськ — Львів
№113 Харків — Львів
№755 Київ — Луцьк
№753 Кривий Ріг — Київ
№265 Київ — Одеса
№117 Київ — Жмеринка
№715 Київ — Перемишль
Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня потяг №73 Харків-Перемишль здійснив аварійну зупинку у Фастівському районі Київської області. Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури сталося «у зв’язку з НП». Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків-Перемишль до Києва: першої частини автобусом, решти згодом – поїздом, який вирушив далі зміненим маршрутом. Три жінки зазнали гострої реакції на стрес. Потяг №73 вирушив до Перемишля зміненим маршрутом близько 4-ї години ранку. Очікувана затримка – не менше чотирьох годин. За даними джерел «Дзеркала тижня», в районі села Калинівка Фастівського району відбулася детонація боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Калашник повідомляв, що вибухи, які чули вночі мешканці області, не пов’язані з повітряною атакою росіян.
Категорії: Транспорт, Україна; Теги: киевская область, новини Харкова, потяги, чп;
