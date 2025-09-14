Десятки поїздів запізнюються через НП на Київщині, серед них харківські

Через надзвичайну подію в Київській області протягом дня можливі затримки окремих поїздів, у тому числі харківських, до двох-трьох годин, поки вони прямують об’їзними маршрутами.

В Укрзалізниці наголошують, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки НП. Актуальна інформація – за посиланням. Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків — Перемишль

№79 Дніпро — Львів

№119 Дніпро — Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

№24 Холм — Київ

№92 Львів — Київ

№52 Перемишль — Київ

№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса — Київ

№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород — Київ

№14 Солотвино — Київ

№716 Перемишль — Київ

№76 Кривий Ріг — Київ

№140 Кам’янець-Подільський — Київ

№139 Київ — Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№113 Харків — Львів

№755 Київ — Луцьк

№753 Кривий Ріг — Київ

№265 Київ — Одеса

№117 Київ — Жмеринка

№715 Київ — Перемишль

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня потяг №73 Харків-Перемишль здійснив аварійну зупинку у Фастівському районі Київської області. Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури сталося «у зв’язку з НП». Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків-Перемишль до Києва: першої частини автобусом, решти згодом – поїздом, який вирушив далі зміненим маршрутом. Три жінки зазнали гострої реакції на стрес. Потяг №73 вирушив до Перемишля зміненим маршрутом близько 4-ї години ранку. Очікувана затримка – не менше чотирьох годин. За даними джерел «Дзеркала тижня», в районі села Калинівка Фастівського району відбулася детонація боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Калашник повідомляв, що вибухи, які чули вночі мешканці області, не пов’язані з повітряною атакою росіян.