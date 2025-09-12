Live
Принц Гаррі вперше приїхав до Києва – на чому діставався і з якою метою

Світ 11:45   12.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Принц Гаррі вперше приїхав до Києва – на чому діставався і з якою метою Фото: Getty Images

Про те, що британський принц Гаррі вперше відвідав столицю України, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув до України для того, щоб побачити руйнування внаслідок російської агресії, зустрітися з ветеранами та чиновниками.

“Це вже другий візит представника королівської родини до України. У квітні цього року принц Гаррі разом з дружиною відвідували Львів та побували в центрі реабілітації цивільних медиків та поранених військових. Цього разу він прибув із командою свого фонду Invictus Games, які системно допомагають з реабілітацією в тому числі українських ветеранів через спорт”, – йдеться в повідомленні.

Відео: АТ “Укрзалізниця”

Крім того, планується, що принц презентує нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації тих, хто постраждав від війни в Україні.

Нагадаємо, під час відкриття змагань Invictus Games у Канаді з українською командою особисто привітався засновник «Ігор Нескорених» принц Гаррі, показуючи цим свою підтримку.

Читайте також: Українці в Польщі потрібні – харків’янка з-за океану про популізм Навроцького

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
