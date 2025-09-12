Принц Гарри впервые приехал в Киев – на чем добирался и с какой целью
О том, что британский принц Гарри впервые посетил столицу Украины, пишут в АО «Укрзалізниця».
Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл в Украину для того, чтобы увидеть разрушения в результате российской агрессии, встретиться с ветеранами и чиновниками.
«Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину. В апреле этого года принц Гарри вместе с женой посещали Львов и побывали в центре реабилитации гражданских медиков и раненых военных. В этот раз он прибыл с командой своего фонда Invictus Games, системно помогающими с реабилитацией в том числе украинских ветеранов из-за спорта», – говорится в сообщении.
Видео: АО «Укрзалізниця»
Кроме того, планируется, что принц презентует новые инициативы, касаемо поддержки и реабилитации тех, кто пострадал от войны в Украине.
Напомним, во время открытия соревнований Invictus Games в Канаде с украинской командой лично поздоровался основатель «Игр Непокоренных» принц Гарри, показывая этим свою поддержку.
Читайте также: Украинцы в Польше нужны – харьковчанка из-за океана о популизме Навроцкого
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: київ, Киев, принц Гарри, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Принц Гарри впервые приехал в Киев – на чем добирался и с какой целью»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что британский принц Гарри впервые посетил столицу Украины, пишут в АО «Укрзалізниця».".