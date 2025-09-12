Принц Гарри впервые приехал в Киев – на чем добирался и с какой целью

О том, что британский принц Гарри впервые посетил столицу Украины, пишут в АО «Укрзалізниця».

Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл в Украину для того, чтобы увидеть разрушения в результате российской агрессии, встретиться с ветеранами и чиновниками.

«Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину. В апреле этого года принц Гарри вместе с женой посещали Львов и побывали в центре реабилитации гражданских медиков и раненых военных. В этот раз он прибыл с командой своего фонда Invictus Games, системно помогающими с реабилитацией в том числе украинских ветеранов из-за спорта», – говорится в сообщении.

Видео: АО «Укрзалізниця»

Кроме того, планируется, что принц презентует новые инициативы, касаемо поддержки и реабилитации тех, кто пострадал от войны в Украине.

Напомним, во время открытия соревнований Invictus Games в Канаде с украинской командой лично поздоровался основатель «Игр Непокоренных» принц Гарри, показывая этим свою поддержку.