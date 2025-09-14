НП на Київщині: поїзд Харків-Перемишль не доїхав, що з рухом інших потягів

Аварійну зупинку здійснив потяг №73 Харків – Перемишль на Київщині в ніч проти 14 вересня.

Як повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі сталося “у зв’язку з надзвичайною подією”.

“Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці”, – пише Калашник.

Залізничники та інші відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків. На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

“Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах Укрзалізниці”, – додає Калашник.

Вночі “Укрзалізниця” повідомляла, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, що прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутами. Начальник Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що вибухи, які чули мешканці області, не були пов’язані з повітряною атакою росіян. За даними джерел «Дзеркала тижня», потяг було зупинено в районі села Калинівка Фастівського району у зв’язку з вибухом, який стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею.