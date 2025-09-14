На Киевщине повреждена ж/д: поезд Харьков-Перемышль не доехал, что с графиком

Аварийную остановку совершил поезд №73 Харьков — Перемышль в Киевской области в ночь на 14 сентября.

Как сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник, повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе произошло «в связи с чрезвычайным происшествием».

«Был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков — Перемышль в Киев: первой части автобусом, остальных впоследствии — поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы», — пишет Калашник.

Железнодорожники и другие ответственные службы работают над ликвидацией последствий. На время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень.

«Это означает отклонение от графика, однако железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме. Также обращаю внимание, что для предотвращения утренних затруднений движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, «Укрзалізницею» организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах «Укрзалізниці», — информирует Калашник.

Ночью «Укрзалізниця» сообщала, что из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененным маршрутам. Начальник Киевской ОВА Николай Калашник информировал, что взрывы, которые слышали жители области, не были связаны с воздушной атакой россиян. По данным источников «Зеркала недели», поезд был остановлен в районе села Калиновка Фастовского района в связи со взрывом, произошедшим из-за детонации боеприпасов во время их перевозки по железной дороге.