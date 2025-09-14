Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские

Из-за чрезвычайного происшествия в Киевской области в течение дня возможны задержки отдельных поездов, в том числе харьковских, до двух-трех часов, пока они следуют объездными маршрутами.

В «Укрзалізниці» подчеркивают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП. Актуальная информация — по ссылке. Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск

№73 Харьков — Перемышль

№79 Днепр — Львов

№119 Днепр — Хелм

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов

№24 Хелм — Киев

№92 Львов — Киев

№52 Перемышль — Киев

№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец

№750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку:

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск

№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев

№106 Одесса — Киев

№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий

№82/81 Ужгород — Киев

№14 Солотвино — Киев

№716 Перемышль — Киев

№76 Кривой Рог — Киев

№140 Каменец-Подольский — Киев

№139 Киев — Каменец-Подольский

№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов

№21/103 Харьков, Краматорск — Львов

№113 Харьков — Львов

№755 Киев — Луцк

№753 Кривой Рог — Киев

№265 Киев — Одесса

№117 Киев — Жмеринка

№715 Киев — Перемышль

Напомним, в ночь на 14 сентября поезд №73 Харьков-Перемышль совершил аварийную остановку в Фастовском районе Киевской области. Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло «в связи с ЧП». Был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков-Перемышль в Киев: первой части автобусом, остальных впоследствии – поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Три женщины испытали острую реакцию на стресс. Поезд №73 отправился в Перемышль по измененному маршруту около 4 часов утра. Ожидаемая задержка — не менее четырех часов. По данным источников «Зеркала недели», в районе села Калиновка Фастовского района произошла детонация боеприпасов во время их перевозки по железной дороге. Калашник сообщал, что взрывы, которые слышали ночью жители области, не были связаны с воздушной атакой россиян.