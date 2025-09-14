Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские
Из-за чрезвычайного происшествия в Киевской области в течение дня возможны задержки отдельных поездов, в том числе харьковских, до двух-трех часов, пока они следуют объездными маршрутами.
В «Укрзалізниці» подчеркивают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП. Актуальная информация — по ссылке. Измененные маршруты:
Через Коростень курсируют поезда:
№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск
№73 Харьков — Перемышль
№79 Днепр — Львов
№119 Днепр — Хелм
№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов
№24 Хелм — Киев
№92 Львов — Киев
№52 Перемышль — Киев
№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец
№750 Ужгород — Киев
Через Триполье-Днестровское — Мироновку:
№22/104 Львов — Харьков, Краматорск
№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев
№106 Одесса — Киев
№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий
№82/81 Ужгород — Киев
№14 Солотвино — Киев
№716 Перемышль — Киев
№76 Кривой Рог — Киев
№140 Каменец-Подольский — Киев
№139 Киев — Каменец-Подольский
№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов
№21/103 Харьков, Краматорск — Львов
№113 Харьков — Львов
№755 Киев — Луцк
№753 Кривой Рог — Киев
№265 Киев — Одесса
№117 Киев — Жмеринка
№715 Киев — Перемышль
Напомним, в ночь на 14 сентября поезд №73 Харьков-Перемышль совершил аварийную остановку в Фастовском районе Киевской области. Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло «в связи с ЧП». Был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков-Перемышль в Киев: первой части автобусом, остальных впоследствии – поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Три женщины испытали острую реакцию на стресс. Поезд №73 отправился в Перемышль по измененному маршруту около 4 часов утра. Ожидаемая задержка — не менее четырех часов. По данным источников «Зеркала недели», в районе села Калиновка Фастовского района произошла детонация боеприпасов во время их перевозки по железной дороге. Калашник сообщал, что взрывы, которые слышали ночью жители области, не были связаны с воздушной атакой россиян.
