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На Харьковщину везут 13 мощных генераторов от Киевской области (фото)

Общество 21:30   14.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщину везут 13 мощных генераторов от Киевской области (фото) Фото: Руслан Кравченко/facebook

Этими генераторами помощь Киевской области не ограничится, на очереди — 25 генераторов для Волчанской громады и еще одна партия техники и топлива.

«От Киевщины прежде всего передаем на Харьковщину самое необходимое – генераторы. 13 мощных генераторов от 10 до 22 кВт уже в пути в эту область, — сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. — В понедельник от Вороньковской громады отправляем еще 25 генераторов мощностью 2,5-5,5-кВт, а также топливо. Все это уже ждут жители Волчанской громады Чугуевского района. На следующей неделе отправим еще партию генераторов, из них два большой мощности – 520-800 кВт».

Помощь от громад Киевской области собирают в рамках акции «Подари свет Харькову». Пункты сбора помощи создали в каждой громаде. Кроме генераторов, собирают также павербанки, зарядные станции и так далее.

Акция подари свет Харьковщине в Киевской области
Фото: Руслан Кравченко/facebook

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«Держитесь жители Харькова и Харьковщины. Киевщина с вами! Вместе пройдем этот непростой путь и встретим победу», — обратился начальник КОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этими генераторами помощь Киевской области не ограничится, на очереди — 25 генераторов для Волчанской громады и еще одна партия техники и топлива".