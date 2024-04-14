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На Харківщину везуть 13 потужних генераторів з Київської області (фото)

Суспільство 21:30   14.04.2024
Оксана Горун
На Харківщину везуть 13 потужних генераторів з Київської області (фото) Фото: Руслан Кравченко/телеграм

Цими генераторами допомога Київської області не обмежиться, на черзі – 25 генераторів для Вовчанської громади та ще одна партія техніки та палива.

“Від Київщини насамперед передаємо на Харківщину найнеобхідніше – генератори. 13 потужних генераторів від 10 до 22 кВт вже у дорозі до цієї області, – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. – У понеділок від Вороньківської громади відправляємо ще 25 генераторів потужністю 2,5 — 5,5 кВт, а також паливо. Все це вже чекають мешканці Вовчанської громади Чугуївського району. Наступного тижня відправимо ще партію генераторів, із них два великої потужності – 520-800 кВт”.

Допомогу від громад Київської області збирають у рамках акції “Подаруй світло Харкову”. Пункти збору допомоги створили в кожній громаді. Крім генераторів, збирають також павербанки, зарядні станції тощо.

Акція подаруй світло Харківщині Київської області
Фото: Руслан Кравченко/телеграм

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“Тримайтеся, мешканці Харкова та Харківщини. Київщина з вами! Разом пройдемо цей непростий шлях та зустрінемо перемогу”, – звернувся начальник КОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими генераторами допомога Київської області не обмежиться, на черзі – 25 генераторів для Вовчанської громади та ще одна партія техніки та палива".