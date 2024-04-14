На Харківщину везуть 13 потужних генераторів з Київської області (фото)
Цими генераторами допомога Київської області не обмежиться, на черзі – 25 генераторів для Вовчанської громади та ще одна партія техніки та палива.
“Від Київщини насамперед передаємо на Харківщину найнеобхідніше – генератори. 13 потужних генераторів від 10 до 22 кВт вже у дорозі до цієї області, – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. – У понеділок від Вороньківської громади відправляємо ще 25 генераторів потужністю 2,5 — 5,5 кВт, а також паливо. Все це вже чекають мешканці Вовчанської громади Чугуївського району. Наступного тижня відправимо ще партію генераторів, із них два великої потужності – 520-800 кВт”.
Допомогу від громад Київської області збирають у рамках акції “Подаруй світло Харкову”. Пункти збору допомоги створили в кожній громаді. Крім генераторів, збирають також павербанки, зарядні станції тощо.
Читайте також: Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ
“Тримайтеся, мешканці Харкова та Харківщини. Київщина з вами! Разом пройдемо цей непростий шлях та зустрінемо перемогу”, – звернувся начальник КОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: генераторы, допомога, електрика, киевская область, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщину везуть 13 потужних генераторів з Київської області (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 21:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими генераторами допомога Київської області не обмежиться, на черзі – 25 генераторів для Вовчанської громади та ще одна партія техніки та палива".