Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:42   24.09.2025
Оксана Якушко
Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб.

Як передає МГ «Об’єктив», на Південно-Слобожанському напрямку один бій наразі триває. Також росіяни завдали авіаудару КАБами по селу Шипувате.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ біля Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції ЗСУ біля сіл Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

Сили оборони успішно зупинили сім атак противника, бої тривають.

Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ
24.09.2025, 17:42
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
24.09.2025, 16:44
Ракетний удар у 2023-му: на якому етапі відновлення будинку в Харкові (фото)
Ракетний удар у 2023-му: на якому етапі відновлення будинку в Харкові (фото)
24.09.2025, 16:09
У Дергачах пограбували дім: родичі-фігуранти «засвітились» на камері (фото)
У Дергачах пограбували дім: родичі-фігуранти «засвітились» на камері (фото)
24.09.2025, 15:29
Новини Харкова — головне 24 вересня: проблеми зі світлом, Терехов у Сумах
Новини Харкова — головне 24 вересня: проблеми зі світлом, Терехов у Сумах
24.09.2025, 17:45
Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)
Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)
24.09.2025, 14:53

Новини за темою:

24.09.2025
Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ
24.09.2025
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
24.09.2025
Ракетний удар у 2023-му: на якому етапі відновлення будинку в Харкові (фото)
24.09.2025
У Дергачах пограбували дім: родичі-фігуранти «засвітились» на камері (фото)
24.09.2025
Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб.".