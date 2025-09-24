Де найгарячіше на фронті у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб.
Як передає МГ «Об’єктив», на Південно-Слобожанському напрямку один бій наразі триває. Також росіяни завдали авіаудару КАБами по селу Шипувате.
На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ біля Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.
На Лиманському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції ЗСУ біля сіл Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.
Сили оборони успішно зупинили сім атак противника, бої тривають.
