Где горячее всего на фронте в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб.
Как передает МГ «Объектив», на Южно-Слобожанском направлении один бой продолжается. Также россияне нанесли авиаудар КАБами по селу Шиповатое.
На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск у Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении россияне 14 раз штурмовали позиции ВСУ возле сел Новомихайловка, Грековка, Колодцы, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
Силы обороны успешно остановили семь атак противника, бои продолжаются.
Читайте также: Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где горячее всего на фронте в Харьковской области — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб.".