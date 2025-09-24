Где горячее всего на фронте в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб.

Как передает МГ «Объектив», на Южно-Слобожанском направлении один бой продолжается. Также россияне нанесли авиаудар КАБами по селу Шиповатое.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск у Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении россияне 14 раз штурмовали позиции ВСУ возле сел Новомихайловка, Грековка, Колодцы, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

Силы обороны успешно остановили семь атак противника, бои продолжаются.