На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)
На Харківщині виникло кілька пожеж через удари російських БпЛА. У ГУ ДСНС України повідомили про “прильоти” по Великобурлуцькій громаді.
“2 жовтня російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп’янського району. На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га“, – поінформували рятувальники.
Ще два “прильоти” було в селі Лозове. Один із дронів ударив по проїжджій частині – поряд загорівся сінник на приватній території. Пожежа охопила 70 квадратних метрів.
Другий “приліт” був по зруйнованій раніше будівлі ферми. Зайнялися елементи конструкції.
Читайте також: Не “приліт”: у Харкові горіла виробнича будівля (фото)
Усі удари обійшлися без жертв і постраждалих.
Раніше в ДСНС повідомили про пожежу в Харкові, під час якої загинула жінка. Горіла п’ятиповерхівка на вулиці Отакара Яроша. Причину пожежі встановлюють.
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 18:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виникло кілька пожеж через удари російських БпЛА. У ГУ ДСНС України повідомили про “прильоти” по Великобурлуцькій громаді".