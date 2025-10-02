На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)

На Харківщині виникло кілька пожеж через удари російських БпЛА. У ГУ ДСНС України повідомили про “прильоти” по Великобурлуцькій громаді.

“2 жовтня російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп’янського району. На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га“, – поінформували рятувальники.

Ще два “прильоти” було в селі Лозове. Один із дронів ударив по проїжджій частині – поряд загорівся сінник на приватній території. Пожежа охопила 70 квадратних метрів.

Другий “приліт” був по зруйнованій раніше будівлі ферми. Зайнялися елементи конструкції.

Усі удари обійшлися без жертв і постраждалих.

Раніше в ДСНС повідомили про пожежу в Харкові, під час якої загинула жінка. Горіла п’ятиповерхівка на вулиці Отакара Яроша. Причину пожежі встановлюють.