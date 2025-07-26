Безпілотник ударив по приватному будинку на Харківщині: будівля знищена (фото)
Вранці 26 липня армія РФ атакувала БпЛА будинок у селі Катеринівка Великобурлуцької громади, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Внаслідок попадання сталися руйнування та пожежа площею 120 м кв. у приватному будинку. На щастя, без постраждалих. До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 10 рятувальників та три одиниці техніки, у тому числі медичний розрахунок ДСНС”, — поінформували у ДСНС.
Нагадаємо, минулої ночі російська армія масовано атакувала Харків та Зміїв. Застосували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району – там розбили котельню, яка опалювала 53 тисячі жителів. Відновити її до зими не встигнуть, попередили у КП “Харківські теплові мережі”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Великобурлукский район, ГСЧС, новини Харкова, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 12:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 липня армія РФ атакувала БпЛА будинок у селі Катеринівка Великобурлуцької громади, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".