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Беспилотник ударил по частному дому на Харьковщине: здание уничтожено (фото)

Происшествия 12:21   26.07.2025
Оксана Горун
Беспилотник ударил по частному дому на Харьковщине: здание уничтожено (фото)

Утром 26 июля армия РФ атаковала БпЛА дом в селе Катериновка Великобурлукской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попадания произошли разрушения и пожар площадью 120 м кв. в частном доме. К счастью, без пострадавших. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 10 спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС», — проинформировали в ГСЧС.

прилет до дому в Великобурлукском районе 26 июля 2025

Напомним, минувшей ночью российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА.  По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют, предупредили в КП «Харьковские тепловые сети».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 июля армия РФ атаковала БпЛА дом в селе Катериновка Великобурлукской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".