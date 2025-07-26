Беспилотник ударил по частному дому на Харьковщине: здание уничтожено (фото)

Утром 26 июля армия РФ атаковала БпЛА дом в селе Катериновка Великобурлукской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попадания произошли разрушения и пожар площадью 120 м кв. в частном доме. К счастью, без пострадавших. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 10 спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС», — проинформировали в ГСЧС.

Напомним, минувшей ночью российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют, предупредили в КП «Харьковские тепловые сети».