Беспилотник ударил по частному дому на Харьковщине: здание уничтожено (фото)
Утром 26 июля армия РФ атаковала БпЛА дом в селе Катериновка Великобурлукской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате попадания произошли разрушения и пожар площадью 120 м кв. в частном доме. К счастью, без пострадавших. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 10 спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС», — проинформировали в ГСЧС.
Напомним, минувшей ночью российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют, предупредили в КП «Харьковские тепловые сети».
Читайте также: «Искандерами» била российская армия ночью по Харькову и Змиеву (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Великобурлукский район, ГСЧС, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Беспилотник ударил по частному дому на Харьковщине: здание уничтожено (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 12:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 июля армия РФ атаковала БпЛА дом в селе Катериновка Великобурлукской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".