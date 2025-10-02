На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)
На Харьковщине возникло несколько пожаров из-за ударов российских БпЛА. В ГУ ГСЧС Украины сообщили о «прилетах» по Великобурлукской громаде.
«2 октября российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Великобурлукской громады Купянского района. В окрестностях приграничного села Малый Бурлук горела сухая трава на открытой местности на площади 1,5 га», — проинформировали спасатели.
Еще два «прилета» было в селе Лозовое. Один из дронов ударил по проезжей части — рядом загорелся сеновал на частной территории. Пожар охватил 70 квадратных метров.
Второй «прилет» был по разрушенному ранее зданию фермы. Загорелись элементы конструкции.
Читайте также: Не «прилет»: в Харькове горело производственное здание (фото)
Все удары обошлись без жертв и пострадавших.
Ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове, во время которого погибла женщина. Горела пятиэтажка на улице Отакара Яроша. Причину пожара еще устанавливают.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Великобурлукский район, ГСЧС, пожары, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 18:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возникло несколько пожаров из-за ударов российских БпЛА. В ГУ ГСЧС Украины сообщили о «прилетах» по Великобурлукской громаде".