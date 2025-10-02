Live
На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)

Происшествия 18:21   02.10.2025
Оксана Горун
На Харьковщине возникло несколько пожаров из-за ударов российских БпЛА. В ГУ ГСЧС Украины сообщили о «прилетах» по Великобурлукской громаде.

 «2 октября российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Великобурлукской громады Купянского района. В окрестностях приграничного села Малый Бурлук горела сухая трава на открытой местности на площади 1,5 га», — проинформировали спасатели.

Еще два «прилета» было в селе Лозовое. Один из дронов ударил по проезжей части — рядом загорелся сеновал на частной территории. Пожар охватил 70 квадратных метров.

пожары в Великобурлукском районе из-за прилетов 2 октября 2025

Второй «прилет» был по разрушенному ранее зданию фермы. Загорелись элементы конструкции.

Читайте также: Не «прилет»: в Харькове горело производственное здание (фото)

Все удары обошлись без жертв и пострадавших.

пожары в Великобурлукском районе из-за прилетов 2 октября 2025 4

Ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове, во время которого погибла женщина. Горела пятиэтажка на улице Отакара Яроша. Причину пожара еще устанавливают.

Автор: Оксана Горун
