На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)

На Харьковщине возникло несколько пожаров из-за ударов российских БпЛА. В ГУ ГСЧС Украины сообщили о «прилетах» по Великобурлукской громаде.

«2 октября российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Великобурлукской громады Купянского района. В окрестностях приграничного села Малый Бурлук горела сухая трава на открытой местности на площади 1,5 га», — проинформировали спасатели.

Еще два «прилета» было в селе Лозовое. Один из дронов ударил по проезжей части — рядом загорелся сеновал на частной территории. Пожар охватил 70 квадратных метров.

Второй «прилет» был по разрушенному ранее зданию фермы. Загорелись элементы конструкции.

Все удары обошлись без жертв и пострадавших.

Ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове, во время которого погибла женщина. Горела пятиэтажка на улице Отакара Яроша. Причину пожара еще устанавливают.