Live
  • Понедельник 24.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64
    • 🟢

СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине

Общество 17:11   24.10.2022
Оксана Якушко
СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине

Сотрудники СБУ разоблачили руководительницу учебного заведения Великобурлукского поселкового совета, которая сотрудничала с врагом.

С конца июля директор лицея внедряла российскую образовательную программу в заведении, сообщило следствие. Указание об этом она получила от так называемого «председателя» оккупационной администрации Большого Бурлука.

Своим подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году обучение в лицее будет на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.

Установлено, что эти российские учебники завезли в лицей в начале учебного года.

Следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, к виновному лицу будет применено еще и дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Разоблачение коллаборантки осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

09:50
СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»
16:50
Директор купянского водоканала в Харьковской области сотрудничал с оккупантами
16:29
СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине
11:05
ХАЦ раскрыл личность коллаборантки, вводившей «стандарты РФ» в школах Боровой
16:19
Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине

Вы читали новость: «СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 17:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине".