СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине
Сотрудники СБУ разоблачили руководительницу учебного заведения Великобурлукского поселкового совета, которая сотрудничала с врагом.
С конца июля директор лицея внедряла российскую образовательную программу в заведении, сообщило следствие. Указание об этом она получила от так называемого «председателя» оккупационной администрации Большого Бурлука.
Своим подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году обучение в лицее будет на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.
Установлено, что эти российские учебники завезли в лицей в начале учебного года.
Следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.
Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, к виновному лицу будет применено еще и дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Разоблачение коллаборантки осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полицияКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Великобурлукский район, директор, коллаборантка, лицей, СБУ, Харьковская областная прокуратура; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 17:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине".