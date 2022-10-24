СБУ задержала колаборантку-директоршу лицея на Харьковщине

Сотрудники СБУ разоблачили руководительницу учебного заведения Великобурлукского поселкового совета, которая сотрудничала с врагом.

С конца июля директор лицея внедряла российскую образовательную программу в заведении, сообщило следствие. Указание об этом она получила от так называемого «председателя» оккупационной администрации Большого Бурлука.

Своим подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году обучение в лицее будет на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.

Установлено, что эти российские учебники завезли в лицей в начале учебного года.

Следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, к виновному лицу будет применено еще и дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Разоблачение коллаборантки осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.