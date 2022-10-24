СБУ затримала колаборантку-директорку ліцею на Харківщині

Співробітники СБУ викрили керівницю навчального закладу Великобурлуцької селищної ради, яка співпрацювала з ворогом.

З кінця липня директорка ліцею впроваджувала російську освітню програму в закладі, повідомило слідство. Вказівку про це вона отримала від так званого «голови» окупаційної адміністрації Великого Бурлука.

Своїм підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році навчання у ліцеї буде російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.

Встановлено, що ці російські підручники завезли до ліцею на початку навчального року.

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Викриття колаборантки здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.