СБУ затримала колаборантку-директорку ліцею на Харківщині
Співробітники СБУ викрили керівницю навчального закладу Великобурлуцької селищної ради, яка співпрацювала з ворогом.
З кінця липня директорка ліцею впроваджувала російську освітню програму в закладі, повідомило слідство. Вказівку про це вона отримала від так званого «голови» окупаційної адміністрації Великого Бурлука.
Своїм підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році навчання у ліцеї буде російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.
Встановлено, що ці російські підручники завезли до ліцею на початку навчального року.
Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.
Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
Викриття колаборантки здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Відео допиту колаборанта-міліціонера з Балаклії опублікувала поліціяКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Великобурлукский район, директор, коллаборантка, лицей, СБУ, Харьковская областная прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «СБУ затримала колаборантку-директорку ліцею на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 17:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала колаборантку-директорку ліцею на Харківщині".