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Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція

Події 18:11   22.10.2022
Олена Нагорна
Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція

Відео допиту колаборанта з Балаклії на ім’я Олександр, який працював “міліціонером” при окупаційній “владі”, опублікував начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

29-річний чоловік, який має на утриманні дитину 2022 року народження, працював на загарбників із середини червня до кінця серпня – разом з іншими “міліціонерами” охороняв об’єкти та патрулював місцевий ринок, написав Болвінов у Facebook.

Чоловіку вручили підозру за ч.7 ст. 111-1 КК України. На допиті він сказав, що провину визнає та кається.

Раніше в облпрокуратурі розповіли, що колаборанта взяли під варту.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 18:11;

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