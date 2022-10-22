Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція

Відео допиту колаборанта з Балаклії на ім’я Олександр, який працював “міліціонером” при окупаційній “владі”, опублікував начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

29-річний чоловік, який має на утриманні дитину 2022 року народження, працював на загарбників із середини червня до кінця серпня – разом з іншими “міліціонерами” охороняв об’єкти та патрулював місцевий ринок, написав Болвінов у Facebook.

Чоловіку вручили підозру за ч.7 ст. 111-1 КК України. На допиті він сказав, що провину визнає та кається.

Раніше в облпрокуратурі розповіли, що колаборанта взяли під варту.