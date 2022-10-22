Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція
Відео допиту колаборанта з Балаклії на ім’я Олександр, який працював “міліціонером” при окупаційній “владі”, опублікував начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.
29-річний чоловік, який має на утриманні дитину 2022 року народження, працював на загарбників із середини червня до кінця серпня – разом з іншими “міліціонерами” охороняв об’єкти та патрулював місцевий ринок, написав Болвінов у Facebook.
Чоловіку вручили підозру за ч.7 ст. 111-1 КК України. На допиті він сказав, що провину визнає та кається.
Раніше в облпрокуратурі розповіли, що колаборанта взяли під варту.Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, колаборант, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція".