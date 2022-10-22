Став “копом” в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під варту
На Харківщині взяли під варту колаборанта з міста Балаклія, який під час окупації обіймав посаду “патрульного”.
29-річний місцевий житель активно співпрацював із представниками РФ та погодився на їхню пропозицію обійняти посаду “патрульного” у псевдоправоохоронному органі, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
Чоловік охороняв адміністративні будинки, ринок і стежив за громадським порядком, щоб окупаційна “влада” почувалася спокійно.
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Колаборанта викрили після деокупації Балаклії, йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України та взяли під варту.Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, колаборант, патрульный, прокуратура, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 12:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Став “копом” в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під варту".