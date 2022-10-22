Став “копом” в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під варту

На Харківщині взяли під варту колаборанта з міста Балаклія, який під час окупації обіймав посаду “патрульного”.

29-річний місцевий житель активно співпрацював із представниками РФ та погодився на їхню пропозицію обійняти посаду “патрульного” у псевдоправоохоронному органі, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Чоловік охороняв адміністративні будинки, ринок і стежив за громадським порядком, щоб окупаційна “влада” почувалася спокійно.

Колаборанта викрили після деокупації Балаклії, йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України та взяли під варту.