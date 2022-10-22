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Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражу

Происшествия 12:48   22.10.2022
Елена Нагорная
Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражу

В Харьковской области взяли под стражу коллаборанта из города Балаклея, который во время оккупации занимал должность «патрульного».

29-летний местный житель активно сотрудничал с представителями РФ и согласился на их предложение занять должность «патрульного» в псевдоправоохранительном органе, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчина охранял административные здания, рынок и следил за общественным порядком, чтобы оккупационная «власть» чувствовала себя спокойно.

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Колаборанта разоблачили после деоккупации Балаклеи, ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и взяли под стражу.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 12:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражу".