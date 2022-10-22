Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражу
В Харьковской области взяли под стражу коллаборанта из города Балаклея, который во время оккупации занимал должность «патрульного».
29-летний местный житель активно сотрудничал с представителями РФ и согласился на их предложение занять должность «патрульного» в псевдоправоохранительном органе, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчина охранял административные здания, рынок и следил за общественным порядком, чтобы оккупационная «власть» чувствовала себя спокойно.
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Колаборанта разоблачили после деоккупации Балаклеи, ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и взяли под стражу.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, коллаборант, патрульный, прокуратура, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 12:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражу".