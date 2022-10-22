В Харькове поймали вора, укравшего в комендантский час камеры и смартфоны
В Харькове сотрудники патрульной полиции поймали вора, который во время комендантского часа украл из помещения на проспекте Героев Сталинграда электронику.
Вора задержали в ночь на 22 октября — копы обратили внимание на мужчину, который находился на улице во время комендантского часа, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
«Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него камеры внутреннего наблюдения, сетевое оборудование и два новых мобильных телефона. В разговоре гражданин признался, что эти вещи он похитил из помещения, в которое незаконно проник», — рассказали в полиции.
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Для выяснения обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, кража, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 10:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали вора, укравшего в комендантский час камеры и смартфоны".