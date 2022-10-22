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В Харькове поймали вора, укравшего в комендантский час камеры и смартфоны

Происшествия 10:21   22.10.2022
Елена Нагорная
В Харькове поймали вора, укравшего в комендантский час камеры и смартфоны Фото: УПП в Харьковской области

В Харькове сотрудники патрульной полиции поймали вора, который во время комендантского часа украл из помещения на проспекте Героев Сталинграда электронику.

Вора задержали в ночь на 22 октября — копы обратили внимание на мужчину, который находился на улице во время комендантского часа, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

«Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него камеры внутреннего наблюдения, сетевое оборудование и два новых мобильных телефона. В разговоре гражданин признался, что эти вещи он похитил из помещения, в которое незаконно проник», — рассказали в полиции.

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Для выяснения обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 10:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали вора, укравшего в комендантский час камеры и смартфоны".